Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?

Krone+ hat das günstige Mini-E-Bike aus Fernost auf die Probe gestellt. Und auf unserer Zehn-Kilometer-Teststrecke mit wenigen Anstiegen lieferte der 250-Watt-Hinterradmotor im einwöchigen Testlauf zumeist genug Leistung, um ohne große Kraftanstrengung von A nach B zu gelangen. Schnell fällt allerdings die spartanische Ausstattung auf – irgendwo musste gespart werden. Vor allem eine Komponente haben wir im Test schmerzlich vermisst.