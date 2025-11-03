Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?

Normalerweise legt man für ein vernünftiges Klapprad schnell vierstellige Summen auf den Tisch – auch ohne Elektroantrieb. Der chinesische E-Bike-Hersteller DYU bietet jetzt mit dem D3F ein Klapp-E-Bike zum Kampfpreis von 550 Euro an und vermarktet es als ideales Gefährt für den urbanen Pendler. Hält das billige Mini-E-Bike, was der Hersteller verspricht?
Krone+ hat das günstige Mini-E-Bike aus Fernost auf die Probe gestellt. Und auf unserer Zehn-Kilometer-Teststrecke mit wenigen Anstiegen lieferte der 250-Watt-Hinterradmotor im einwöchigen Testlauf zumeist genug Leistung, um ohne große Kraftanstrengung von A nach B zu gelangen. Schnell fällt allerdings die spartanische Ausstattung auf – irgendwo musste gespart werden. Vor allem eine Komponente haben wir im Test schmerzlich vermisst.
