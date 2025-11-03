Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

William und Kate:

Umzugs-Party nach Flucht aus „Haus des Schmerzes“

Royals
03.11.2025 12:34
William und Kate fanden im pittoresken Adelaide Cottage nicht das ersehnte Familienglück – für ...
William und Kate fanden im pittoresken Adelaide Cottage nicht das ersehnte Familienglück – für den Kronprinzen liegt ein „Fluch“ auf dem Anwesen.(Bild: Krone KREATIV/dana press / dana press / picturedesk.com Richard Gillard / Camera Press / picturedesk.com)

Das entzückende rosafarbene Adelaide Cottage sollte für Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder das gemütliche, ländliche Idyll für viele Jahre werden. Doch die Realität sah anders aus! Gleich nach dem Einzug im August 2022 schlug das Schicksal mit voller Wucht zu – und verwandelte das Haus in ein Symbol des royalen Schmerzes.

0 Kommentare

Wie die „Daily Mail“ enthüllt, haben der Prinz und die Prinzessin von Wales das Haus deshalb jetzt so schnell wie nur möglich verlassen!

Anstatt wie geplant erst zu Weihnachten, ist die Familie mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bereits jetzt in ihr neues, acht Schlafzimmer umfassendes Zuhause, Forest Lodge, im Windsor Great Park gezogen. Ein Neustart für die Familie! 

Prinz William und Prinzessin Kate wollen mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George im neuen ...
Prinz William und Prinzessin Kate wollen mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George im neuen Zuhause schönere Erinnerungen schaffen.(Bild: AFP/WILL WARR)

„Brutale“ Erinnerungen: William nannte das Haus „verflucht“
Insider berichten, dass William seine Zeit in dem idyllischen, aber unglückseligen Cottage als „verflucht“ bezeichnete.

Binnen weniger Wochen nach ihrem Umzug von London nach Windsor starb die geliebte Queen Elizabeth II. in Balmoral. Doch das war nur der Auftakt:  Es folgten die für die William empörenden und „schmerzhaften“ Memoiren „Spare“ seines ausgewanderten Bruders Prinz Harry. Am schlimmsten wog jedoch die erschütternde Krebsdiagnose bei König Charles und wenig später bei Prinzessin Kate. Das neue Zuhause wurde zum Schauplatz des Gesundheitsdramas von Prinzessin Kate, das die gesamte Familie zutiefst traumatisierte. 

Das nun verlassene Adelaide Cottage war ein Ort zu vieler schlechter Erinnerungen geworden.
Das nun verlassene Adelaide Cottage war ein Ort zu vieler schlechter Erinnerungen geworden.(Bild: Richard Gillard / Camera Press / picturedesk.com)

Eine Quelle enthüllte: „Jeder Teil des Adelaide Cottage war leider mit einer unangenehmen Erinnerung verbunden. Es ist ein schönes Haus, und sie starteten mit so großen Hoffnungen, aber am Ende haben sie dort als Familie die herausforderndsten Zeiten erlebt... Kein Wunder, dass William das Gefühl hat, es sei verflucht gewesen.“

Zitat Icon

Jeder Teil des Adelaide Cottage war leider mit einer unangenehmen Erinnerung verbunden.

Royaler Insider

Umzugs-Party als Danke an die fleißigen Helfer
Um das Kapitel abzuschließen und einen süßen „Neuanfang“ für die Kinder zu schaffen, organisierten William und Kate eine „Dankeschön“-Party für die Bauarbeiter und Mitarbeiter, die „unermüdlich“ gearbeitet hatten, um den Umzug so schnell wie möglich zu ermöglichen.

Lesen Sie auch:
William und Kate haben ihr neues Zuhause bereits bezogen.
Neuer royaler Wohnsitz
William und Kate haben ihre „Waldhütte“ bezogen
02.11.2025

Das Paar servierte Getränke und Häppchen im exklusiven York Club, einem privaten Pub in der Nähe ihrer neuen Residenz. Die Familie nutzte die Herbstferien, um den Umzug abzuschließen und den Kindern Zeit zu geben, sich vor dem Schulstart in ihrem neuen Zuhause einzuleben.

Die Forest Lodge während früherer Bauarbeiten – William und Kate haben das Gebäude auf ...
Die Forest Lodge während früherer Bauarbeiten – William und Kate haben das Gebäude auf Selbstkosten für die Familie renoviert.(Bild: John Stillwell / PA / picturedesk.com)

Forest Lodge (mit einem riesigen, 150 Hektar großen Sicherheits-Sperrgebiet) soll nun ihr „Für-immer-Zuhause“ sein – selbst nach Williams Thronbesteigung. Die Waleses finanzieren den Umzug und die Renovierung übrigens selbst und zahlen marktübliche Miete an die Crown Estate.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Royals
William und Kate:
Umzugs-Party nach Flucht aus „Haus des Schmerzes“
Andrew & Sarah
Was passiert mit den geliebten Corgis der Queen?
Skandal um Epstein
Britische Königsfamilie erhält Mitleid von Trump
Neuer royaler Wohnsitz
William und Kate haben ihre „Waldhütte“ bezogen
Neuer E-Mail-Verlauf
Andrew wollte Epstein „persönlich“ treffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf