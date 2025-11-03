Vorteilswelt
Pläne für Alternativen

Schneemangel: Skigebiete-Sterben in Frankreich

Ausland
03.11.2025 14:12
Das französische Skigebiet Céüze baut alle Skilifte ab.
Das französische Skigebiet Céüze baut alle Skilifte ab.

Wegen Schneemangels infolge des Klimawandels haben in Frankreich 186 Skigebiete den Betrieb eingestellt. Es gibt aber Hoffnung, mit anderen Angeboten weiterzumachen. 

0 Kommentare

Im ehemaligen Skigebiet Céüze in den französischen Alpen beginnt am Dienstag der Abbau der seit Jahren nicht mehr genutzten Skilifte. „Die Entscheidung ist lange gereift“, sagte Michel Ricou-Charles, Vorsitzender der Gemeinde Buëch-Dévoluy.

Einzelfall ist das nicht. Nach Angaben des Doktoranden Pierre-Alexandre Metral, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat, haben bereits 186 überwiegend sehr kleine Skigebiete den Betrieb eingestellt.

Im ehemaligen Skigebiet Céüze in den französischen Alpen beginnt am Dienstag der Abbau der seit ...
Im ehemaligen Skigebiet Céüze in den französischen Alpen beginnt am Dienstag der Abbau der seit Jahren nicht mehr genutzten Skilifte.

„Schneelage wird immer unsicherer“
Das kleine Skigebiet Céüze, das sich zwischen 1500 und 2000 Höhenmetern erstreckt, verzeichne seit Jahren eine „immer unsicherere Schneelage“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Der Ort setzt deswegen verstärkt auf andere Aktivitäten, darunter Wandern, Klettern, Mountainbike-, Schneeschuh-und Skitouren.

„Wir haben uns gedanklich längst davon verabschiedet, unsere Bergregion lebt auf andere Weise wieder auf“, erklärt Ricou-Charles. Hüttenwirtin Nathalie Ghesquiere pflichtet ihm bei: „Gut, dass die Anlagen endlich abgebaut werden“, sagt sie. Sie mache sich keinerlei Sorgen um die Anziehungskraft der Region.

Hoffnung auf andere Aktivitäten
Das Skigebiet war in den 1930er Jahren eröffnet worden. Die acht Skilifte liefen zuletzt im Winter 2017/2018. Ihr Abbau war im September 2024 beschlossen worden. Er soll etwa zwei Monate dauern. Das Material soll teilweise in größeren Skigebieten eingesetzt werden.

„Wir begrüßen es sehr, dass die Gemeinde sich selbst darum kümmert“, betonte die Organisation Mountain Wilderness, die aus eigener Initiative bereits etwa 20 brachliegende Skilifte abgebaut hat. Es sei zu hoffen, dass andere dem Beispiel folgten. Dutzende weitere Skilifte würden in Frankreich nicht mehr benutzt und rosteten vor sich hin, kritisiert die Organisation.

