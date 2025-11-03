Schneemangel: Skigebiete-Sterben in Frankreich

Im ehemaligen Skigebiet Céüze in den französischen Alpen beginnt am Dienstag der Abbau der seit Jahren nicht mehr genutzten Skilifte. „Die Entscheidung ist lange gereift“, sagte Michel Ricou-Charles, Vorsitzender der Gemeinde Buëch-Dévoluy.

Einzelfall ist das nicht. Nach Angaben des Doktoranden Pierre-Alexandre Metral, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat, haben bereits 186 überwiegend sehr kleine Skigebiete den Betrieb eingestellt.