Asylwerber erleben oft „Wettbewerb der Ablehnung“

Erwerbsquote könnte erhöht werden

Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien hat für die Caritas gesamtwirtschaftliche Kosten untersucht. Befragungen von Experten sowie eine Literaturanalyse hätten die hohen Belastungen für Asylwerbende deutlich gemacht. Die Folgen von Bildungsunterbrechungen sind „tiefgreifend“, führte Kohlenberger aus. Die Motivation zu lernen sinke, das Risiko längerer Arbeitslosigkeit steige an. Dem Gutachten zufolge könnte die Erwerbsquote bei jungen Geflüchteten durch bessere Bildungsbeteiligung um 15 Prozent erhöht werden. Das würde dem Staat 5500 Euro pro Person bzw. insgesamt 53 Millionen pro Jahr sparen.