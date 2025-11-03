Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Causa Stripfing

Vor dem Schiffbruch beginnen die Aufräumarbeiten

2. Liga
03.11.2025 06:30
(Bild: GEPA)

(Noch)-Zweitligist Stripfing schickt den Verein wohl diese Woche in den Konkurs. Die Gewerkschaft „younion“ sucht nun nach einer Lösung für viele Fußballer. Die Spieler ziehen indes einen Strich drunter, hatten zuletzt bereits Angst vor Verletzungen.

0 Kommentare

Stripfing steuert in Windeseile auf den Eisberg zu. Die Aufräumarbeiten laufen bereits vor dem Schiffbruch. Oder eben dem nahenden Konkursantrag. „Wir sind zuversichtlich, dass wir im Austausch mit dem Vorstand eine Lösung für unsere Spieler finden werden bzw., dass die Jungs im Winter ablösefrei wohin wechseln können“, hofft Stephan Auer von der Spielergewerkschaft „younion.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.085 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
138.914 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
118.494 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr 2. Liga
Krone Plus Logo
Causa Stripfing
Vor dem Schiffbruch beginnen die Aufräumarbeiten
2:0 gegen Klagenfurt
Lustenau siegte dank einer doppelten Premiere
Insolvenz droht
Mehrere Stripfing-Kicker treten aus Verträgen aus
2. Liga
Lustenau verkürzt Rückstand auf Spitzenduo
Zweite Liga
Top-Duo patzt! St. Pölten kassiert dritte Pleite

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf