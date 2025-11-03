Vor dem Schiffbruch beginnen die Aufräumarbeiten

Stripfing steuert in Windeseile auf den Eisberg zu. Die Aufräumarbeiten laufen bereits vor dem Schiffbruch. Oder eben dem nahenden Konkursantrag. „Wir sind zuversichtlich, dass wir im Austausch mit dem Vorstand eine Lösung für unsere Spieler finden werden bzw., dass die Jungs im Winter ablösefrei wohin wechseln können“, hofft Stephan Auer von der Spielergewerkschaft „younion.“