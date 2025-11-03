Deutschkenntnisse bei Schülern werden besser

Gesamtzahl an Schülern gestiegen

Gleichzeitig, so wurde betont, ist die Gesamtzahl der Schüler in Wiens öffentlichen Schulen gegenüber dem vergangenen Jahr um mehr als 1300 auf fast 114.000 gestiegen. Wien setze seit Jahren konsequent auf gezielte Sprachförderung, vom Kindergarten über die Schule bis zur Sommerschule, hob Emmerling hervor. Die kostenlosen Deutschkurse für Schulneulinge seien heuer etwa voll ausgelastet gewesen. Auch im Kindergarten sei die Sprachförderung weiter ausgebaut worden, versicherte sie.