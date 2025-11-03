Kokain und Cannabis: Polizei sprengt Drogenbunker

Ein Schlag gegen den Drogenhandel in Wien-Brigittenau! Die Festnahme eines Dealers führte die Polizei auf die Spur von dessen Lieferanten. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten ein bemerkenswertes Drogenlager – 18 Kilo Cannabis, über 2 Kilo Kokain, Ketamin, eine Schusswaffe und Bargeld in fünfstelliger Höhe.
Bereits Mitte Oktober nahmen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (kurz EGS) einen mutmaßlichen Dealer fest. Der Zugriff war jedoch erst der Anfang: Am nächsten Tag gelang es den Ermittlern, ein Treffen mit dem in Verdacht stehenden Lieferanten zu arrangieren. Als der 24-jährige Serbe erschien, klickten sofort die Handschellen – in seiner Tasche fanden die Polizisten mehr als ein halbes Kilo Cannabiskraut und 50 Gramm Kokain.
Kiloweise Drogen und Schusswaffe sichergestellt
Die Spur führte weiter zu einer sogenannten Bunkerwohnung, in der die Beamten fündig wurden: Insgesamt stellten sie 18,1 Kilogramm Cannabiskraut, 2,6 Kilogramm Kokain, 105,5 Gramm Ketamin sowie eine geladene Schusswaffe sicher. Auch Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Betrag wurde beschlagnahmt.
Beide Verdächtigen sitzen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien mittlerweile in Haft. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
