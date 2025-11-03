Kokain und Cannabis: Polizei sprengt Drogenbunker

Bereits Mitte Oktober nahmen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (kurz EGS) einen mutmaßlichen Dealer fest. Der Zugriff war jedoch erst der Anfang: Am nächsten Tag gelang es den Ermittlern, ein Treffen mit dem in Verdacht stehenden Lieferanten zu arrangieren. Als der 24-jährige Serbe erschien, klickten sofort die Handschellen – in seiner Tasche fanden die Polizisten mehr als ein halbes Kilo Cannabiskraut und 50 Gramm Kokain.