Schluss und vorbei! SV Stripfing ist am Ende

„Keine Mannschaft mehr vorhanden“

„Es ist keine Mannschaft mehr vorhanden, die am Freitag spielen kann“, erklärte Pichlmann. Auch die Bundesliga wurde Montagmittag von den Austritten informiert, die Liga muss nun entscheiden, wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht. Dazu will sie laut einem Sprecher am Montagnachmittag eine Stellungnahme abgeben. Bei einer Einstellung des Spielbetriebes würden alle bisher erzielten Ergebnisse der Stripfinger in der Tabelle annulliert. Ein Insolvenzverfahren bei Aufrechterhaltung des Spielbetriebes hätte erst zu Saisonende die Rückreihung ans Tabellenende zur Folge. Der Abstieg wäre aber dennoch bereits besiegelt.