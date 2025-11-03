Schluss und vorbei! SV Stripfing ist am Ende

Der finanziell gebeutelte Fußball-Zweitligist SV Stripfing hat nicht mehr genug Spieler unter Vertrag, um weiterhin am Liga-Betrieb teilzunehmen!
Der Großteil des Kaders sei nach ausständigen Gehaltszahlungen aus den laufenden Verträgen ausgetreten, so Thomas Pichlmann von der Gewerkschaft younion nach einem Treffen am Montagvormittag. Nur einige wenige Akteure – weniger als ein halbes Dutzend – hätten dies bis dato aufgrund spezieller Situationen nicht getan.
Stripfing stehen damit zu wenige Spieler zur Verfügung, um das nächste Liga-Spiel am Freitag (18 Uhr) beim SKU Amstetten zu bestreiten. Der Klub prüft wegen Liquiditätsproblemen einen möglichen Insolvenzantrag, hat sich laut einem Sprecher aber noch nicht endgültig dazu entschlossen. Schon am Samstag waren acht Mitglieder der Spielervertretung Vereinigung der Fußballer (VdF) nach einer am Freitag verstrichenen Nachfrist wegen offener Gehälter aus ihren Verträgen ausgestiegen.
Bei Großteil der Akteure drei Gehälter ausständig
Am Montag zogen die gewerkschaftlich bei der younion organisierten Dienstnehmer, darunter auch Trainer Emin Sulimani und Sportdirektor Alexander Grünwald, nach. Die sechs Leihspieler von der Wiener Austria, bis Sommer noch Kooperationsklub der Stripfinger, kehren laut Pichlmann zu ihrem Stammverein zurück und werden ab Dienstag auch wieder von diesem bezahlt. Laut dem Ex-Profi hätten die Stripfing-Spieler in dieser Saison erst ein Monatsgehalt erhalten. Beim Großteil der Akteure sind also drei Gehälter ausständig.
„Keine Mannschaft mehr vorhanden“
„Es ist keine Mannschaft mehr vorhanden, die am Freitag spielen kann“, erklärte Pichlmann. Auch die Bundesliga wurde Montagmittag von den Austritten informiert, die Liga muss nun entscheiden, wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht. Dazu will sie laut einem Sprecher am Montagnachmittag eine Stellungnahme abgeben. Bei einer Einstellung des Spielbetriebes würden alle bisher erzielten Ergebnisse der Stripfinger in der Tabelle annulliert. Ein Insolvenzverfahren bei Aufrechterhaltung des Spielbetriebes hätte erst zu Saisonende die Rückreihung ans Tabellenende zur Folge. Der Abstieg wäre aber dennoch bereits besiegelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.