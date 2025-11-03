Bayern-Abschied? Wildes Gerücht um Harry Kane

Wenn man einem Bericht der spanischen „Sport“ Glauben schenken darf, liebäugelt Harry Kane mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Es heißt, der 32-Jährige könnte nach der laufenden Saison dem FC Bayern den Rücken kehren. Der Topstürmer, dessen Vertrag bis Sommer 2027 läuft, darf den deutschen Rekordmeister für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen, wenn er den Wechsel in diesem Winter ankündigt.