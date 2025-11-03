Bayern-Abschied? Wildes Gerücht um Harry Kane

Stürmt Bayerns Torjäger Harry Kane vielleicht schon bald für den FC Barcelona? Dieses Gerücht sorgte in den vergangenen Stunden für mächtig Aufsehen. Aktuell spricht jedoch wohl kaum etwas für einen Wechsel zu den Katalanen.
Wenn man einem Bericht der spanischen „Sport“ Glauben schenken darf, liebäugelt Harry Kane mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Es heißt, der 32-Jährige könnte nach der laufenden Saison dem FC Bayern den Rücken kehren. Der Topstürmer, dessen Vertrag bis Sommer 2027 läuft, darf den deutschen Rekordmeister für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen, wenn er den Wechsel in diesem Winter ankündigt.
15 Spiele, 15 Siege
Doch was ist wirklich an den wilden Gerüchten dran? Zuletzt hatte Kane dem FC Bayern stets seine Treue bekundet. „Wir sind gerade in einer fantastischen Phase und ich denke an nichts anderes“, sagte er beispielsweise zum „Guardian“. 15 Siegen aus bisher 15 Pflichtspielen – so lautet die beeindruckende Saison-Bilanz der Münchner.
Familie fühlt sich wohl
Zudem ist Kane nicht nur ein Ausnahmesportler, sondern auch ein Familienmensch. Laut „Bild“ fühlen sich seine Frau Katie und die vier gemeinsamen Kinder fühlen in München pudelwohl.
Ende Jänner, zum Ablauf seiner Ausstiegsklausel, wollen die Bayern die Vertragsgespräche mit Kane aufnehmen.
