Was wirklich dran ist

Bayern-Abschied? Wildes Gerücht um Harry Kane

Fußball International
03.11.2025 12:36
Harry Kane und Co. sind aktuell nicht zu stoppen.
Harry Kane und Co. sind aktuell nicht zu stoppen.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Stürmt Bayerns Torjäger Harry Kane vielleicht schon bald für den FC Barcelona? Dieses Gerücht sorgte in den vergangenen Stunden für mächtig Aufsehen. Aktuell spricht jedoch wohl kaum etwas für einen Wechsel zu den Katalanen.

Wenn man einem Bericht der spanischen „Sport“ Glauben schenken darf, liebäugelt Harry Kane mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Es heißt, der 32-Jährige könnte nach der laufenden Saison dem FC Bayern den Rücken kehren. Der Topstürmer, dessen Vertrag bis Sommer 2027 läuft, darf den deutschen Rekordmeister für eine festgeschriebene Ablöse von 65 Millionen Euro verlassen, wenn er den Wechsel in diesem Winter ankündigt.

15 Spiele, 15 Siege
Doch was ist wirklich an den wilden Gerüchten dran? Zuletzt hatte Kane dem FC Bayern stets seine Treue bekundet. „Wir sind gerade in einer fantastischen Phase und ich denke an nichts anderes“, sagte er beispielsweise zum „Guardian“. 15 Siegen aus bisher 15 Pflichtspielen – so lautet die beeindruckende Saison-Bilanz der Münchner.

Lesen Sie auch:
Givairo Read (Mitte) zeigt bei Feyenoord groß auf.
Wäre Laimer-Konkurrent
Wechsel zum FC Bayern? „Teamkollegen machen Witze“
03.11.2025
Duelle im Überblick
DFB-Pokal: Kracher für BVB, Bayern nach Berlin
03.11.2025
Ex-Kollege über Kane
„Seine Bodenständigkeit ist bemerkenswert“
01.11.2025

Familie fühlt sich wohl
Zudem ist Kane nicht nur ein Ausnahmesportler, sondern auch ein Familienmensch. Laut „Bild“ fühlen sich seine Frau Katie und die vier gemeinsamen Kinder fühlen in München pudelwohl.

Ende Jänner, zum Ablauf seiner Ausstiegsklausel, wollen die Bayern die Vertragsgespräche mit Kane aufnehmen.  

