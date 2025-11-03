„Viele Kinder kommen mit einem schweren Rucksack“

Kinder mit besonderen Bedürfnissen beschäftigen in der Steiermark nicht nur die aktuell heiß diskutierte Schulassistenz, sondern auch Beratungslehrer. Seit 40 Jahren unterstützen sie Pflichtschulen im ganzen Bundesland im Umgang mit Schülern, dennoch kennt sie kaum jemand. Die „Krone“ holt sie vor den Vorhang.
Systemsprenger, Schulverweigerer oder verhaltensauffällige Kinder – sie alle brauchen immer wieder spezielle Unterstützung, um den Schulalltag zu bewältigen. Wenn Lehrer in der Arbeit mit solchen Kindern an ihre Grenzen stoßen, kommen die steirischen Beratungslehrer ins Spiel. Sie arbeiten mit und betreuen diese Kinder in ihrem schulischen Umfeld und unterstützen und stärken das Lehrpersonal in der pädagogischen Tätigkeit. Dem Berufsfeld der Beratungslehrer wird aber meist wenig Beachtung geschenkt: „Wenn man nichts mit uns zu tun hat, dann kennt man uns auch nicht“, weiß die Grazer Beratungslehrerin Heidrun Chouzouris.
