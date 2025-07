Die Gäste mussten im Regen warten

Als wäre Regenwetter nicht schon schlimm genug, mussten die geladenen Gäste der Festspieleröffnung am Samstagvormittag auch noch Geduld beim Einlass beweisen. So hieß es unter anderem für Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz und Leona König: ausharren! Trotz mehrfachen Vorzeigens ihrer Platzkarten gab es an der Exekutive lange Zeit kein Vorbeikommen.