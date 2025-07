Deshalb reiste Merz nicht mit dem Privatflieger an

Geändert wurde das Sicherheitskonzept für den Staatsgast aufgrund des Vorfalls bei der Festspieleröffnung nicht. Damit konnte Friedrich Merz aber offensichtlich gut leben. Autogrammjäger vor dem Hotel Sacher wies er am Nachmittag eigenständig ab. Und auch auf dem Weg zur Jedermann-Vorstellung am Abend huschte er in einer Traube mit seinen Sicherheitsleuten eilig durch den Regen ins Große Festspielhaus.