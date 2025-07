Kuchl ist heiß auf „ein absolutes Bonusspiel“

Drei Jahre ist es her, dass Westligist Kuchl am ÖFB-Cup teilnehmen durfte. Nach einer starken Saison als Aufsteiger in der dritthöchsten Spielklasse haben sich die „Roten Teufel“ dieses Highlight wieder erspielt. Zwar bekamen sie keinen großen Bundesligisten zugelost. Mit Zweitligist Austria Lustenau kommt Samstag (18) aber ein attraktiver Gegner in die Holzgemeinde, der im Vorjahr bei Wals-Grünau (2:1-Sieg für die Vorarlberger) mit zahlreichen Fans für gute Stimmung sorgte.