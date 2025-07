Eisbullen-Coach: „Wir wollen diesen Druck“

Mit einem Testspiel gegen Kosice (Slk) startet Eishockeyliga-Meister Salzburg am 16. August in die neue Spielzeit. Dann schwingt bekanntlich Manny Viveiros das Zepter an der Bande. Seit ungefähr einer Woche weilt der Austro-Kanadier in der Mozartstadt. Bevor es richtig losgeht, sprach der 59-Jährige mit der „Krone“ über...