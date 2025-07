Was Handys für die „Silver Surfer“ anders machen

Morgens bei Kaffee und Kuchen Kreuzworträtsel-Hilfe durch Google Gemini in Anspruch nehmen, Vormittags Fotos der Früchte des Gartens oder des Inhalts des Kochtopfs per WhatsApp an die Enkel schicken, abends mit der auf halb Österreich verstreuten Familie videotelefonieren – die 83-jährige Großmutter des Autors ist seit Jahren versierte Internetnutzerin, in ihrer Altersgruppe aber eine Ausnahme. Das ändert sich aber rasant – und Seniorenhandys leisten ihren Beitrag dazu. Krone+ verrät, was Senioren von ihren Internetgeräten wollen, wieso sie eine immer wichtigere Zielgruppe werden und woran es bei manchen (noch) scheitert.