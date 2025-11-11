Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chef Kocher klärt auf

Mahrer-Rückzug: So geht‘s bei Nationalbank weiter

Innenpolitik
11.11.2025 12:06

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (52) hat am Montag seinen Rückzug als Präsident der Nationalbank (OeNB) angekündigt. Notenbankchef und Ex-ÖVP-Minister Martin Kocher gab am Dienstag einen Ausblick, wie die Suche nach einem Nachfolger erfolgt.

0 Kommentare

Kocher sieht in erster Linie nun die Bundesregierung am Zug. „Wichtig ist aus unserer Sicht ein nahtloser Übergang“, sagte der 52-jährige Ex-Minister im Zuge einer Pressekonferenz zum OeNB-Finanzstabilitätsbericht. „Ich entnehme den Stellungnahmen, die ich kenne, dass genau das auch angestrebt wird.“

„Keine Entscheidung, die das Direktorium beeinflusst“
„Der Herr Präsident (Mahrer; Anm.) hat angekündigt, zeitnah sein Amt zurücklegen zu wollen“, so Kocher. „Das ist keine Entscheidung, die das Direktorium (mit Kocher an der Spitze; Anm.) beeinflusst oder auch interpretieren kann.“

Seit 1. September 2025 ist Ex-Minister Martin Kocher (re.) Gouverneur der Nationalbank. Harald ...
Seit 1. September 2025 ist Ex-Minister Martin Kocher (re.) Gouverneur der Nationalbank. Harald Mahrer (li.)hingegen will sein Amt als Präsident der Nationalbank „zeitnahe“ zurücklegen.(Bild: APA/HANS PUNZ)

Laut Koalitionsvertrag liegt Vorschlagsrecht beim Kanzler
Laut der Koalitionsvereinbarung von ÖVP, SPÖ und NEOS liegt das Vorschlagsrecht für den OeNB-Präsidenten bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Den Vorschlag für den Vizepräsidentenposten liegt bei Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Aktuelle Vizepräsidentin ist ÖGB-Geschäftsführerin Ingrid Reischl.

Lesen Sie auch:
„Mauern beenden“
Trotz Teilrückzug: Mahrers Gegner weiter angriffig
10.11.2025
„Es war mir eine Ehre“
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
10.11.2025
Funktionärsparadies
WKO-Boss Mahrer & Co. vergoldeten sich die Bezüge
07.11.2025

Mahrers Gehalt sorgt für Wirbel
Zuletzt war auch scharfe Kritik aufgekommen, weil Mahrer als OeNB-Präsident 88.000 Euro pro Jahr (7330 Euro/Monat) zusätzlich zu seinem Gehalt als WKO-Präsident (15.158 Euro/Monat und als Präsident des Wirtschaftsbundes (6000 Euro/Monat) erhielt. Dazu Kocher: „Es ist üblich, dass wir in Aufsichtsräten, die so hohe Verantwortung mit sich bringen, eine Entschädigung haben.“ Darüber „könne man diskutieren“, es sei aber nicht die OeNB, die diese Entschädigung festlegt, sondern auch hier sei die Bundesregierung gefordert. Die Nationalbank steht zu 100 Prozent im Besitz des Bundes.

Kocher seit 1. September OeNB-Gouverneur 
Kocher ist seit 1. September OeNB-Gouverneur und damit oberster Notenbanker des Landes. Er übernahm das Zepter von Robert Holzmann, der sechs Jahre an der Spitze der Nationalbank stand. Auch Kocher ist für vorerst sechs Jahre (bis 2031) bestellt.

Trotz Wirtschaftsflaute hohe Kapitalpuffer bei Banken
Laut aktuellem OeNB-Finanzstabilitätsbericht sind Österreichs Banken trotz der nur langsamen wirtschaftlichen Erholung gut mit Kapital ausgestattet. Grund seien hohe Gewinne im Vorjahr 2024, die nur in geringem Ausmaß ausgeschüttet worden seien und somit als Polster bei der Bank blieben, geht aus dem Bericht hervor. Die Nachfrage von Unternehmen nach Bankkrediten sei aber weiterhin schwach. 

Die Österreichische Nationalbank
Die Österreichische Nationalbank(Bild: APA/Roland Schlager)

„Sehr hohe Sparquote“
„Wir haben weiterhin eine verhaltene Konjunktur“, zeichnete Kocher am Dienstag das Lagebild. Die Wirtschaft stabilisiere sich aber zunehmend. Trotzdem seien die Risiken hoch und „auch zum Teil abwärtsgerichtet“. Positiv hob Kocher eine zur Zeit sehr hohe Sparquote hervor, die bei steigender Zuversicht das Wachstum stärken könnte. OeNB-Direktor Thomas Steiner sprach von einer „ausgezeichneten finanziellen Lage des Bankensektors“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Harald MahrerMartin Kocher
ÖVPSPÖBundesregierung
Gehalt
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
179.804 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.525 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.147 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
729 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Innenpolitik
Trump darf jubeln
Shutdown: Abweichler stürzen Demokraten ins Chaos
Mit Milliardenpoker
Will Trump Orbán vor Wahlniederlage bewahren?
Chef Kocher klärt auf
Mahrer-Rückzug: So geht‘s bei Nationalbank weiter
Stadt schon gefallen?
Jetzt schon 300 russische Soldaten in Pokrowsk
Zurück zum Start
OGH hebt Urteil gegen Bürgermeister Tschann auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf