Mahrer-Rückzug: So geht‘s bei Nationalbank weiter

Kocher sieht in erster Linie nun die Bundesregierung am Zug. „Wichtig ist aus unserer Sicht ein nahtloser Übergang“, sagte der 52-jährige Ex-Minister im Zuge einer Pressekonferenz zum OeNB-Finanzstabilitätsbericht. „Ich entnehme den Stellungnahmen, die ich kenne, dass genau das auch angestrebt wird.“

„Keine Entscheidung, die das Direktorium beeinflusst“

„Der Herr Präsident (Mahrer; Anm.) hat angekündigt, zeitnah sein Amt zurücklegen zu wollen“, so Kocher. „Das ist keine Entscheidung, die das Direktorium (mit Kocher an der Spitze; Anm.) beeinflusst oder auch interpretieren kann.“