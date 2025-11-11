Will Trump Orbán vor Wahlniederlage bewahren?

Häme Richtung Brüssel

„Bestimmte Brüsseler Instrumente, die gegen Ungarn eingesetzt werden könnten, können nun als unwirksam betrachtet werden“, sagte Orbán und meinte damit Gelder der EU, die seinem Land wegen Rechtstaatsdefiziten bisher nicht ausgezahlt wurden oder auf die man den Anspruch verloren hat. Ungarn könne nicht mehr „finanziell stranguliert werden“, fügte der rechtskonservative Ministerpräsident hinzu. „Wir haben dies mit den Amerikanern geklärt.“