Kurz mal im Kreis der Tech-Milliardäre

Was treibt Sebastian Kurz eigentlich so? Seit dessen Paukenschlag-Abgang aus der Politik liest man ja relativ wenig. Nur ab und zu taucht er in den Schlagzeilen auf, Anfang des Jahres mit Comeback-Gerüchten als neuer alter ÖVP-Chef nach Nehammers Schlussstrich oder vor Kurzem durch ein ominöses (Privat-)Treffen in den Tiroler Bergen mit arabischen Königsfamilien und milliardenschweren Investoren. Bekannt ist: Kurz ging unter die Unternehmer und hat mit Partnern in Israel ein Start-up gegründet. Irgendwas mit Software, wie man anfangs hörte.