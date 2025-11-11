Nach großen Träumen nun der „Prügelknabe“ der Liga

Ein spannender Herbst liegt hinter den steirischen Fußball-Fans. An der Spitze der Landesliga rittern im Frühjahr gleich sechs Teams, die nur vier Punkte trennt, um den Aufstieg. Im Kampf um den Klassenerhalt zittert aktuell die halbe Liga. Außer DSV Leoben, das abgeschlagen Letzter ist. Die „Krone“ lässt die Halbsaison Revue passieren.