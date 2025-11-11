Preishammer! Bis zu 3,50 Euro für Leitungswasser

Ein Feierabendbier oder einen Weißen Spritzer nach getaner Arbeit, der gemütliche Nachmittagskaffee – oder nur ein Wasser, um den Durst zu löschen: Wer sich das in einem Lokal gönnt, muss immer noch tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt eine aktuelle Studie der AK Tirol. Auffällig: Immer häufiger wird für Wasser aus der Leitung kassiert, teils saftig!