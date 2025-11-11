Wien: Mit gestohlenem Auto Fußgänger (26) gerammt

Wenig später meldete sich dann auch noch ein 14-Jähriger bei der Polizei – der den Vorfall in der Ruthnergasse anzeigen wollte. „Er gab gegenüber den Beamten an, dass sein Freund das Fahrzeug gestohlen hatte und zum Zeitpunkt des Unfalls der Lenker war. Laut den Angaben des 14-Jährigen fuhr dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Ruthnergasse“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer am Dienstag. „Als er den Fußgänger auf der Straße bemerkte, bremste er zwar ab, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger.“