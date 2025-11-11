Vorteilswelt
Jugendliche flüchteten

Wien: Mit gestohlenem Auto Fußgänger (26) gerammt

Wien
11.11.2025 12:04
(Bild: P. Huber)

Dramatische Szenen haben sich am Montag in Wien-Floridsdorf abgespielt – eine Gruppe Jugendlicher hatte offenbar ein Fahrzeug gestohlen und damit gleich zweimal Unfälle verursacht – in einem Fall erlitt ein Fußgänger sogar lebensgefährliche Verletzungen. 

Der schwere Unfall spielte sich in den Abendstunden gegen 21.45 Uhr in der Ruthnergasse ab. Eine Zeugin hörte ein lautes Geräusch, bemerkte einen Mann reglos am Boden liegen, wenige Meter davon entfernt ein Auto, das mit geöffneten Türen rückwärts in Richtung Geradsdorfer Straße rollte. Außerdem sah sie mehrere Jugendliche davonrennen.

Not-OP rettete Opfer das Leben
Der am Boden liegende Fußgänger, ein 26-Jähriger, war offenbar zuvor von dem Wagen erfasst worden, der Lenker und die übrigen Insassen des Autos hatten daraufhin offenbar in Panik die Flucht ergriffen. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen, befand sich zunächst in Lebensgefahr und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Dort rettete eine Not-OP das Leben des 26-Jährigen. Der junge Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen in dem Fall auf. Bald stellte sich heraus, dass das Auto am Sonntag als gestohlen gemeldet worden war. Hilfreich war auch ein Handy, das einer der geflüchteten Jugendlichen offenbar am Tatort verloren hatte. 

Als er den Fußgänger auf der Straße bemerkte, bremste er zwar ab, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger.

Polizeisprecherin Irina Steirer

Wenig später meldete sich dann auch noch ein 14-Jähriger bei der Polizei – der den Vorfall in der Ruthnergasse anzeigen wollte. „Er gab gegenüber den Beamten an, dass sein Freund das Fahrzeug gestohlen hatte und zum Zeitpunkt des Unfalls der Lenker war. Laut den Angaben des 14-Jährigen fuhr dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Ruthnergasse“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer am Dienstag. „Als er den Fußgänger auf der Straße bemerkte, bremste er zwar ab, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Fußgänger.“

Teenager im Wagen, 20-Jähriger am Steuer
In dem Fahrzeug sollen sich laut Angaben des Teenagers, neben dem 20 Jahre alten Lenker, auch noch zwei Burschen im Alter von 14 und 16 Jahren sowie ein 14 Jahre altes Mädchen befunden haben – allesamt Österreicher. Sie konnten bereits namentlich ausgeforscht werden, so Steirer.

Auffahrunfall nur Stunden zuvor
Damit nicht genug, soll die Gruppe einige Stunden zuvor – gegen 13.20 Uhr – auch noch einen weiteren Unfall verursacht haben. Auch in diesem Fall mit Personenschaden. So soll es, ebenfalls im Bezirk Floridsdorf, zu einem Auffahrunfall gekommen sein. Eine Person wurde dabei verletzt.

Jugendliche flüchteten
