Shutdown: Abweichler stürzen Demokraten ins Chaos

Aus von „Obamacare“ wahrscheinlich

Bleibt die Frage: Was haben die Demokraten davon? Nichts! Denn der Kompromissvorschlag, dem sie im Senat zugestimmt haben, ist in Wahrheit gar keiner – sondern entspricht ganz der Linie der Republikaner. Zentraler Punkt der aktuellen Vereinbarung ist die Krankenversicherung „Obamacare“. Die Demokraten fordern, dass die staatlichen Zuschüsse weiterlaufen und wollten das in dem neuen Haushalt sichern. Davon ist jetzt allerdings keine Rede mehr.