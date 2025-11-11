Vorteilswelt
„Krone“ aus Zypern:

Rosen fürs Team – und ein Blumenstrauß für „Arnie“

Fußball International
11.11.2025 06:30
Das Kap St. Georges Ressort ist bis zum Match die Heimat unserer Teamkicker. Beim Empfang ...
Das Kap St. Georges Ressort ist bis zum Match die Heimat unserer Teamkicker. Beim Empfang erhielt Marko Arnautović einen Blumenstrauß, seine Kollegen rote Rosen.(Bild: Rainer Bortenschlager)

Österreichs Kicker sind zum Start in die finale WM-Mission auf Zypern gelandet. Die „Krone“ war dabei, machte den Lokalaugenschein im „Paradies“ der Nationalelf. Eine erste „Einheit“ fand im Hallenbad statt,  „mit dem Abendessen begann der Lehrgang“.

Die „Krone" berichtet aus Paphos

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
