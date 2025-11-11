Vorteilswelt
Kurioses Kraftfutter

Der „Traffo“ läuft im Käfig erst mit Donuts heiß

Sport-Mix
11.11.2025 11:51
MMA-Fighter David Travnicek (li.) setzt auf ein ganz spezielles „Kraftfutter“.
MMA-Fighter David Travnicek (li.) setzt auf ein ganz spezielles „Kraftfutter“.(Bild: Krone KREATIV/Travnicek, stock.adobe.com/Denis Petrovskikh)

Wer MMA-Fights bestreitet, muss verrückt sein? Falsch! David Travnicek bricht eine Lanze für komplexe Käfigkämpfe, die er „Schach mit dem Körper“ nennt. Eine gesunde Portion Irrwitz hilft trotzdem! Lesen Sie, wieso „Traffo“ lange nur in Pink antrat, warum er im Ring Donuts isst und weshalb am 15. November bei der Cage Fight Series 18 (im Livestream für alle PLUS-Abonnenten) eine Überraschung wartet.

0 Kommentare

Seine Trainingspartner im Wiener Hiro-Gym sind inzwischen weitgehend davon erlöst, seine Gegner auch. Doch allzu lange sahen sie, wenn sie David Travnicek gegenübertraten und ihm das Fürchten lehren wollten, anstatt rot immer nur pink! „Das hatte was von psychologischer Kriegsführung“, schmunzelt „Traffo“, der praktisch seine komplette Amateurkarriere als auch einige Profikämpfe in rosa Shorts bestritt. „Ich dachte immer: Wer mich in solchen Hosen schlägt, hat eigentlich nix erreicht ...“

Pretty in Pink? Das war einmal (re.), inzwischen sehen „Traffos“ Gegner mitunter rot.
Pretty in Pink? Das war einmal (re.), inzwischen sehen „Traffos“ Gegner mitunter rot.(Bild: Travnicek (2))

Ob das knallfarbene Beinkleid seine Kontrahenten tatsächlich bremste, es nur den persönlichen Druck nahm oder schlicht ein netter Outfit-Gag war, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Travniceks starke Bilanz lügt jedenfalls nicht: Der MMA-Leichtgewichtler gewann sieben von neun Amateurkämpfen, behielt bis dato auch in fünf von sechs MMA-Profifights die Oberhand!

„Viel mehr als Prügel-Proleten!“
Am 15. November soll der nächste Triumph bei der Cage Fight Series 18 am Schwarzlsee bei Graz her. In der anderen „Ecke“ des Octagons wartet der Brasilianer Eduardo Francisco. „Ein BJJ-Schwarzgurt, deshalb ist er wohl im Bodenkampf gut. Egal, ich verlasse mich auf meine Stärken!“ Die nicht nur bei Travnicek als klassischem „Allrounder“ breit gefächert sein müssen ...

Der Hiro-Fighter betont, dass Mixed Martial Arts ein „kompletter“ Sport sei, der praktisch alle Kampfkünste miteinander vereint. Den schlechten Ruf findet er ungerecht: „Oft wird es als unterklassiger Sport angesehen, den nur Prügel-Proleten betreiben würden. Dabei braucht es Technik, Geschick, Wille und eiserne Disziplin. Ich trainiere 15- bis 16-mal pro Woche!“

Nach Süßem gibt‘s Saures
Und das als „Semiprofi“ neben seinem Vollzeit-Job in der Sicherheitsbranche. Denn auch Sponsoren laufen einem in Österreich nicht die Türen ein. Sich mit deren Produkten zu identifizieren, hilft zumindest: „Ich hatte sogar mal einen Donut-Sponsor“, grinst Travnicek, der diese Süßigkeiten für sein Leben gern isst. Manchmal wird ihm die Leckerei sogar in den Ring gereicht:

Beim „Herunterhungern“ aufs richtige Gewicht vor Kämpfen stört der Donut-Drang freilich. „Zumal das mit zunehmendem Alter schwerer wird“, seufzt der 31-Jährige. Nachsatz: „Aber ich tu mir das ja freiwillig an!“

Anderes macht er (auch) für die Fans, sein obligatorischer Einmarsch in die Kampfarena ist immer eine Show. Travnicek setzte bereits auf pinke Perücken, Gladiatoren-Kostüme oder die klassische Lederhose.

Ob ihn diesmal bei der CFS 18 sogar jene Marschkapelle zum Ring begleitet, von der er kürzlich in einem Interview geträumt hat? „Nein, das nicht“, winkt „Traffo“ ab. „Aber ich habe mir eine andere Überraschung einfallen lassen!“

Abo holen und mitfiebern!
Wir sind gespannt! Sie auch? Wer mit Travnicek und Co. mitfiebern möchte, schaut am 15. November auf krone.at vorbei. Wir zeigen ab 18 Uhr live für PLUS-Abonnenten die deutsch-kommentierten Prelims sowie ausgewählte Fights der Maincard, Letztere dann im englischen Originalkommentar. Tags zuvor sehen zur selben Zeit alle User die Abwaage im „freien“ Livestream.

Porträt von Peter Wiesmeyer
Peter Wiesmeyer
