Taifun „Fung-wong“ nimmt jetzt Kurs auf Vietnam

Auf den Philippinen sind Starkregen und Unwetter in der Regenzeit zwischen Juni und November üblich. Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel werden extreme Wetterereignisse nach Angaben von Experten aber häufiger und heftiger. Tropische Wirbelstürme bilden sich immer näher an den Küsten, nehmen schneller an Stärke zu und bleiben länger über Land. Erst vor wenigen Tagen hatte der Taifun „Kalmaegi“ auf den Philippinen gewütet, mehr als 230 Menschen kamen dabei ums Leben.