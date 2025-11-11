Streit im Rausch endete mit Messerstich in Brust

Der blutige Vorfall geschah in einem Zimmer in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Rollingergasse im Bezirk Meidling. Die beiden Männer – 41 und 53 Jahre alt – hatten am Abend zunächst miteinander getrunken. Doch plötzlich schlug die Stimmung um. Es kam zum Streit, in dessen Folge der jüngere der beiden Anwesenden ein Messer zückte und damit auf den 53-Jährigen einstach. Das Opfer erlitt eine Stichwunde in der Brust.