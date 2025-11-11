Streit im Rausch endete mit Messerstich in Brust

Das gemeinsame Zechen zweier Männer hat am Montagabend in Wien höchst dramatisch geendet. Ein Streit der beiden, der sich plötzlich entzündete, gipfelte in lebensgefährlichen Verletzungen ...
Der blutige Vorfall geschah in einem Zimmer in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Rollingergasse im Bezirk Meidling. Die beiden Männer – 41 und 53 Jahre alt – hatten am Abend zunächst miteinander getrunken. Doch plötzlich schlug die Stimmung um. Es kam zum Streit, in dessen Folge der jüngere der beiden Anwesenden ein Messer zückte und damit auf den 53-Jährigen einstach. Das Opfer erlitt eine Stichwunde in der Brust.
Verdächtiger wählte selbst den Notruf
Der mutmaßliche Angreifer alarmierte unmittelbar danach den Notruf. Der 53-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert. Der dringend Tatverdächtige wurde festgenommen.
