Die 99ers haben ihren Trainer an der Angel

Die Eishockey-Liga nimmt nach der Länderspielpause in dieser Woche wieder Fahrt auf. So auch die Trainersuche bei den Graz99ers. Nach der Entlassung von Coach Harry Lange wird der Kreis der Favoriten enger. Das könnte der Favorit auf den Posten sein.
Nach der Overtime-Niederlage beim Tabellenletzten in Linz endete am 25. Oktober die Amtszeit von Cheftrainer Harry Lange bei den Graz99ers. Präsident Herbert Jerich griff in den Morgenstunden nach der Pleite durch, entschied, einen neuen Coach zu installieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.