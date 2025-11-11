Syrer (21) wegen schweren Missbrauchs vor Gericht

„Urteil auf Messers Schneide“

„Der Schuldgehalt der Tat ist nicht zu beschönigen, sie haben mit einem 13-jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt, das ist bei uns mit bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Es war aber ein Einzelfall, das Opfer hat bereits vorher Suchtgift genommen, und auch schon gewusst, dass Sie Sex mit ihr haben wollen, bevor sie in ein Hotel mit Ihnen ging. Das Urteil war auf Messers Schneide. Kommt so etwas noch einmal vor, wird die Strafe deutlich empfindlicher ausfallen“, redete ihm der Vorsitzende Richter deutlich ins Gewissen. Der Verurteilte sowie die Staatsanwältin nahmen das Urteil an – rechtskräftig.