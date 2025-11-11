Ausflugsboot kenterte
55 Kreuzfahrt-Passagiere in Karibik in Seenot
Ein Ausflug im Urlaubsparadies Karibik ist für Dutzende Kreuzfahrtpassagiere zum Alptraum geworden: Der Katamaran, auf dem die Touristen des TUI-Schiffs Mein Schiff 1 unterwegs waren, schlug leck und versank im Meer. Die Schiffbrüchigen mussten mit Retttungswesten im Wasser treibend geborgen werden.
Die Touristen waren am Samstag zu einem Ausflug in der Bucht von Samaná in der Dominikanische Republik aufgebrochen. Der Katamaran Boca de Yuma I mit einer Länge von rund zwölf Metern lief schließlich mit Wasser voll. Bilder in sozialen Medien zeigen, wie die Betroffenen im Wasser treiben, während die Jacht von den Wellen verschluckt wird.
Die Marine und die Zivilschutzbehörde eilten zur Hilfe, um die Schiffbrüchigen zu retten. Alle 55 Urlauber konnten glücklicherweise unverletzt aus dme Wasser gezogen werden. Warum der Katamaran leck schlug, ist laut dem Provinzdirektor des Katastrophenschutzes noch Gegenstand von Ermittlungen.
„Wir bestätigen, dass ein Ausflugskatamaran eines externen Anbieters während eines Landausflugsprogramms gesunken ist. An Bord befanden sich etwas mehr als 50 Gäste der Mein Schiff 1, die wohlauf und inzwischen wieder sicher an Bord der Mein Schiff 1 sind“, wird Sabine Lüke, Sprecherin von Tui Cruises, von der Zeitung „Bild“ zitiert. Auch sie verspricht, man werde den Vorfall prüfen: „Die Sicherheit und das Wohl unserer Gäste haben für uns oberste Priorität. Sollte eine individuelle Betreuung notwendig sein, wird diese selbstverständlich sichergestellt.“
Kommentare
