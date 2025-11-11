Neuer Curling-Chef wischt jetzt im Maradona-Land

Nach Trainer-Stationen in der Schweiz und in Brasilien dockte Curling-Guru und Profimusiker Boris Seidl aus Traun jetzt in Argentinien an und betreut die dortige Nationalmannschaft. Wo der abenteuerlustige Trauner die Südamerikaner als Pionier und Experte in Form bringen soll.
Sein Leben klingt wie eine verrückte Abenteuerreise durch alle Kontinente. Curling-Guru Boris Seidl hat bereits die Nationalteams der Schweiz und von Brasilien trainiert, den ersten Curling-Klub Österreichs gegründet, er arbeitete mit Beinträchtigten bei der Gehörlosen-WM in Minneapolis (USA). Und er schrieb ein Fachbuch über Curling und ist seit vielen Jahren als Musiker bei der Indie-Band Ashram aktiv. Im April veröffentlichte im Boris ein Album mit eigenen Songs und will auf eine Welttournee gehen. Nebenbei unterrichtet Seidl an einer Mittelschule in Traun.
