Neuer Curling-Chef wischt jetzt im Maradona-Land

Sein Leben klingt wie eine verrückte Abenteuerreise durch alle Kontinente. Curling-Guru Boris Seidl hat bereits die Nationalteams der Schweiz und von Brasilien trainiert, den ersten Curling-Klub Österreichs gegründet, er arbeitete mit Beinträchtigten bei der Gehörlosen-WM in Minneapolis (USA). Und er schrieb ein Fachbuch über Curling und ist seit vielen Jahren als Musiker bei der Indie-Band Ashram aktiv. Im April veröffentlichte im Boris ein Album mit eigenen Songs und will auf eine Welttournee gehen. Nebenbei unterrichtet Seidl an einer Mittelschule in Traun.