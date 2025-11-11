„Karajica wird wieder Sicherheiten bringen müssen“

Sportlich läuft‘s für Zweitligist Austria Klagenfurt so gar nicht rund derzeit. Von den letzten fünf Partien wurde keine einzige gewonnen. Abseits des Spielfeldes steht mit 17. November die nächste Frist an: Da muss der Jahresabschlussbericht der Bundesliga vorgelegt werden.
Am 17. November muss Austria Klagenfurt der Bundesliga den Jahresabschlussbericht vorlegen. In der Vorsaison gab man diesen (und auch die Liquiditätsberichte) verspätet ab, kassierte dadurch drei Minuspunkte. Austrias Wirtschaftsprüfer Ulrich Krassnig im Gespräch mit der „Krone“:
