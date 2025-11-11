Merkel und Scholz standen auf „Todesliste“

„Todesurteile“ auch gegen Richter und Staatsanwälte

Nach dpa-Informationen standen auf der von dem Mann geführten „Todesliste“ unter anderem die Namen von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Laut dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ standen mehr als 20 Namen, darunter auch frühere Minister darauf. Dem „Spiegel“-Bericht zufolge fanden Ermittler des Bundeskriminalamtes auch „Strafakten“ und „Todesurteile“ gegen Richter oder Staatsanwälte auf der Plattform „Assassination Politics“ des Festgenommenen – zudem rechtsextreme, rassistische und verschwörungsideologische Inhalte.