Neo-Trainer aus Belgien, aber Vorbild aus Holland

Überraschend übernahm er vor zwei Wochen das Traineramt bei St. Pöltens Fußball-Frauen, am Dienstag (21 Uhr) feierte Laurent Fassotte bereits sein Debüt mit den SKN-Kickerinnen in der Champions League – daheim gegen Chelsea! Der neue Trainer ist Belgier, das Vorbild kommt aber diesmal aus Holland.
Sein Einstand in der Bundesliga war mit dem 2:0 gegen Sturm gelungen, im Cup gegen die Austria folgte mit dem 1:2 unter Neo-Trainer Laurent Fassotte jedoch ein historisches Aus für die SKN-Fußball-Frauen – die erste Pokalniederlage seit März 2012!
