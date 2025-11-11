DFB-Profi fällt verletzt aus, Debütant rückt nach

Nachdem Nadiem Amiri mit Adduktorenproblemen von Deutschlands Nationalmannschaft abreisen musste, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Assan Ouedraogo einen Debütanten nachnominiert.
Die DFB-Truppe bereitet sich aktuell in Wolfsburg auf die beiden WM-Quali-Spiele gegen Luxemburg (14. November) und die Slowakei (17. November) vor. Allerdings ohne Amiri – der Mainz-Profi fällt für die Länderspiele verletzt aus.
Stattdessen bekommt Ouedraogo erstmals die Chance, sich unter Nagelsmann zu beweisen. Das 19-jährige Leipzig-Juwel kam in allen zehn Bundesliga-Spielen zum Einsatz, wobei es der Mittelfeldspieler auf zwei Tore und drei Assists brachte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.