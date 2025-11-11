Pure Dominanz, zwei neue Trainer und Spätzünder

Für das Jahr 2025 ist die Fußball-Regionalliga beendet. Im Rückspiegel ist ein Herbst, bei dem vor allem Voitsberg für eine Menge Furore in der Liga sorgte und am besten Weg zum direkten Wiederaufstieg ist. Die „Krone“ hat sich die vergangenen 15 Runden etwas genauer angesehen.