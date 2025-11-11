„Österreichs Mannschaft lebt modernen Fußball vor“

Auch wenn es kein österreichischer Fußballfan möchte, am 18. November könnte im Wiener Happel-Oval das „Finale“ der WM-Quali 2026 gegen Bosnien steigen. Die „Krone“ sprach mit dem Teamchef der Gäste über die Chancen, das ÖFB-Team und eine persönliche Negativbilanz.
„Krone“: Als Sie im April 2024 das Amt als Teamchef übernahmen, riefen Sie die EURO 2028 als Ziel aus. Nun bietet sich bereits die Chance auf die WM 2026 – ist daher der Druck geringer?
Sergej Barbarez: Erfolgsdruck ist immer da, ich erlebe ihn als etwas Positives. Das bedeutet, du hast eine Chance, etwas Großes zu erreichen. Wir werden in den beiden entscheidenden Spielen alles für den Erfolg geben, um zum Erfolg zu kommen, der unserer Nation eine riesige Freude bereiten würde.
