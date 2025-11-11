Kurz vor Rücktritt? Jetzt spricht Ronaldo Klartext

Nach der zuletzt getätigten Rücktrittsankündigung hat Cristiano Ronaldo seine Fans etwas beruhigt. Er werde seine Fußballschuhe „vielleicht in ein, zwei Jahren“ an den Nagel hängen, sagte Portugals Rekordtorschütze bei einem Medientermin am Dienstag.
In der Vorwoche hatte der 40-Jährige angemerkt, „bald“ einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere ziehen zu wollen. Die WM im kommenden Jahr wird jedenfalls seine letzte sein.
Seinen millionenschweren Vertrag beim saudischen Verein Al-Nassr wird Ronaldo aller Voraussicht nach erfüllen. Bis 2027 ist er an den Klub aus Riad gebunden.
„Ich bin dann schon 41 Jahre alt“
Er fühle sich körperlich sehr gut, merkte Ronaldo an. Sein Blick ist bereits auf Nordamerika gerichtet. Portugal könnte das WM-Ticket am Donnerstag mit einem Auswärtssieg in Irland lösen. Es werde „definitiv“ seine letzte WM, betonte Portugals 143-facher Teamtorschütze. „Ich bin dann schon 41 Jahre alt.“
