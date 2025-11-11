Kurz vor Rücktritt? Jetzt spricht Ronaldo Klartext

„Ich bin dann schon 41 Jahre alt“

Er fühle sich körperlich sehr gut, merkte Ronaldo an. Sein Blick ist bereits auf Nordamerika gerichtet. Portugal könnte das WM-Ticket am Donnerstag mit einem Auswärtssieg in Irland lösen. Es werde „definitiv“ seine letzte WM, betonte Portugals 143-facher Teamtorschütze. „Ich bin dann schon 41 Jahre alt.“