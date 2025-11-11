„Als hätte er schon 200 Spiele auf dem Buckel“

Dabei hat der 19-Jährige in der Murmetropole erst seine siebte Partie im österreichischen Oberhaus absolviert. „Vor der Saison wäre ich überrascht gewesen, wenn man mir gesagt hätte, dass ich auswärts gegen Sturm in der Startelf stehe. Aber das Team hat mich super aufgenommen und der Trainer gibt mir ein gutes Gefühl und sehr viel Vertrauen“, sagte der Tiroler im Anschluss und fügte an: „Momentan läuft es gut für mich, ich habe meine Chance genutzt. Trotzdem weiß ich, dass ich mich noch lange nicht durchgesetzt habe und weiterhin dranbleiben muss, wenn ich spielen will.“