Beliebtes Landgasthaus kämpft ums Überleben

Die Hoffnung besteht

„Wir haben hier eine Hochzeitslocation, die bestehen bleibt, und ich werde weiterhin die acht Doppelzimmer vermieten“, so Hofer. Er hofft aber, dass sich doch noch ein Pächter findet, der das seit mehr als 100 Jahren bestehende Wirtshaus weiterführen will. „Ich habe zwei potenzielle Interessenten, wir sind aber noch in Verhandlung. Aber natürlich liegt es mir am Herzen, dass es vielleicht doch irgendwie weitergeht.“