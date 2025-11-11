Vorteilswelt
Anstieg um 11,5%

Erneut mehr Menschen in Österreich eingebürgert

Österreich
11.11.2025 13:04
Nur ein Fünftel (20,2 Prozent) der neu Eingebürgerten wurde in Österreich geboren.
Nur ein Fünftel (20,2 Prozent) der neu Eingebürgerten wurde in Österreich geboren.(Bild: OeSD/Scheiblecker)

In den ersten drei Quartalen 2025 haben laut Statistik Austria 17.649 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Damit stieg die Zahl im Vergleichszeitraum des Vorjahres (15.824) um 11,5 Prozent. 

Fast alle der im Ausland lebenden Eingebürgerten stellten NS-Opfer und deren Nachkommen dar: 99,7 Prozent dieser Gruppe leben nicht in Österreich. Mit einem Anteil von 38,2 Prozent (6745 Personen) bildeten sie einmal mehr die größte Gruppe an neu Eingebürgerten.

Davon leben 10.885 Personen (61,7 Prozent) in Österreich, 6764 Personen (38,3 Prozent) haben ihren Wohnsitz im Ausland.

Fast ein Drittel seit über sechs Jahren in Österreich
Die zweitgrößte Gruppe der Eingebürgerten bildeten mit 31,2 Prozent Personen, die seit mindestens sechs Jahren ihren Wohnsitz in Österreich hatten.

Mehr als drei Viertel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines gesetzlichen ...
Mehr als drei Viertel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs.(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)
  • Der größte Anteil dieser Gruppe kam ursprünglich aus Syrien (19,1 Prozent), gefolgt von der Türkei (10,8 Prozent), Afghanistan (acht Prozent), Bosnien und Herzegowina (4,8 Prozent) sowie dem Iran (4,7 Prozent).
  • Ein Fünftel (20,2 Prozent) der neu Eingebürgerten wurde in Österreich geboren, 32,3 Prozent waren unter 18 Jahre alt. Der Frauenanteil lag bei 50 Prozent.

  • Mehr als drei Viertel aller Einbürgerungen (76,7 Prozent bzw. 13.536 Personen) erfolgten aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs. Darunter befanden sich 5511 Personen mit mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und besonders berücksichtigungswürdigen Gründen wie nachgewiesenen Deutschkenntnissen, nachhaltiger Integration, Geburt in Österreich, EWR-Staatsangehörigkeit oder Asylberechtigung.

  • Weitere 560 Personen wurden aufgrund einer Ehe mit einer oder einem Österreicher oder einer Österreicherin eingebürgert.

