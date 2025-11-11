Erneut mehr Menschen in Österreich eingebürgert

In den ersten drei Quartalen 2025 haben laut Statistik Austria 17.649 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Damit stieg die Zahl im Vergleichszeitraum des Vorjahres (15.824) um 11,5 Prozent.
Fast alle der im Ausland lebenden Eingebürgerten stellten NS-Opfer und deren Nachkommen dar: 99,7 Prozent dieser Gruppe leben nicht in Österreich. Mit einem Anteil von 38,2 Prozent (6745 Personen) bildeten sie einmal mehr die größte Gruppe an neu Eingebürgerten.
Davon leben 10.885 Personen (61,7 Prozent) in Österreich, 6764 Personen (38,3 Prozent) haben ihren Wohnsitz im Ausland.
Fast ein Drittel seit über sechs Jahren in Österreich
Die zweitgrößte Gruppe der Eingebürgerten bildeten mit 31,2 Prozent Personen, die seit mindestens sechs Jahren ihren Wohnsitz in Österreich hatten.
Mehr als drei Viertel aller Einbürgerungen (76,7 Prozent bzw. 13.536 Personen) erfolgten aufgrund eines gesetzlichen Rechtsanspruchs. Darunter befanden sich 5511 Personen mit mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und besonders berücksichtigungswürdigen Gründen wie nachgewiesenen Deutschkenntnissen, nachhaltiger Integration, Geburt in Österreich, EWR-Staatsangehörigkeit oder Asylberechtigung.
Weitere 560 Personen wurden aufgrund einer Ehe mit einer oder einem Österreicher oder einer Österreicherin eingebürgert.
