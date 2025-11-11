Vom ÖFB-Trainerstab rund um Teamchef Ralf Rangnick gab’s Glückwünsche. „Das ist sehr wertschätzend, gibt den Spielern natürlich noch mehr Power“, weiß U17-Teamchef Hermann Stadler. Dessen Youngsters bereits fix Erster sind, noch kein Gegentor kassierten, am Dienstag in Katar im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland den dritten WM-Sieg in Serie feiern wollen. „Mit jedem Sieg steigt unsere Erwartungshaltung. Bleiben wir verletzungsfrei und von Sperren verschont, traue ich den Jungs alles zu. Dieser Mannschaft sind keine Grenzen gesetzt“, lobt Stadler.