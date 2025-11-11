Kärnten wochenlang lahmgelegt: Hacker vor Gericht

Schadsoftware mit rund 1000 Opfern

Drei Amerikaner, zwei davon spezialisiert auf die Abwicklung von Lösegeldzahlungen für Firmen, die zum Opfer wurden, dürften ihre Position missbraucht haben. Und die Schadsoftware von „BlackCat“, die weltweit etwa 1000 Opfer in Verwaltung, Gesundheit und Industrie forderte, gegen eigene Kunden eingesetzt haben. „BlackCat“ wurde mittlerweile abgeschaltet, in Kärnten funktioniert wieder alles und die drei Verdächtigen stehen in den USA vor Gericht.