Vor Duell mit Zypern

Erstes ÖFB-Training mit einigen Abwesenden

Fußball International
11.11.2025 12:10
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (re.) und Co. bereiten sich auf das Duell mit Zypern vor.
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (re.) und Co. bereiten sich auf das Duell mit Zypern vor.(Bild: GEPA)

Das erste Training der österreichischen Nationalmannschaft in Paphos ist am Dienstag bei Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad über die Bühne gegangen. Zudem gab's einige Abwesende.

Ohne die gegen Zypern gesperrten David Alaba und Phillipp Mwene sowie ohne Nikolaus Wurmbrand, Christoph Baumgartner und Philipp Lienhart wurde trainiert.

Das Quintett übte aus Gründen der Belastungssteuerung im an die Trainingsplätze angrenzenden Fitnessraum. Dorthin zog sich auch Xaver Schlager nach dem Aufwärmprogramm zurück.

Lesen Sie auch:
Das Kap St. Georges Ressort ist bis zum Match die Heimat unserer Teamkicker. Beim Empfang ...
Krone Plus Logo
„Krone“ aus Zypern:
Rosen fürs Team – und ein Blumenstrauß für „Arnie“
11.11.2025
Quali-Endspurt
Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM!
11.11.2025

Rangnick begeistert
Teamchef Ralf Rangnick ist bereits seit Sonntag vor Ort und zeigte sich von den Gegebenheiten begeistert. „Die Trainingsplätze sind top, das Wetter ist schöner als in Wien. Wir haben es hier gut getroffen und können uns richtig gut vorbereiten“, erklärte der Deutsche.

