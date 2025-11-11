Erstes ÖFB-Training mit einigen Abwesenden

Rangnick begeistert

Teamchef Ralf Rangnick ist bereits seit Sonntag vor Ort und zeigte sich von den Gegebenheiten begeistert. „Die Trainingsplätze sind top, das Wetter ist schöner als in Wien. Wir haben es hier gut getroffen und können uns richtig gut vorbereiten“, erklärte der Deutsche.