Erstes ÖFB-Training mit einigen Abwesenden

Das erste Training der österreichischen Nationalmannschaft in Paphos ist am Dienstag bei Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad über die Bühne gegangen. Zudem gab's einige Abwesende.
Ohne die gegen Zypern gesperrten David Alaba und Phillipp Mwene sowie ohne Nikolaus Wurmbrand, Christoph Baumgartner und Philipp Lienhart wurde trainiert.
Das Quintett übte aus Gründen der Belastungssteuerung im an die Trainingsplätze angrenzenden Fitnessraum. Dorthin zog sich auch Xaver Schlager nach dem Aufwärmprogramm zurück.
Rangnick begeistert
Teamchef Ralf Rangnick ist bereits seit Sonntag vor Ort und zeigte sich von den Gegebenheiten begeistert. „Die Trainingsplätze sind top, das Wetter ist schöner als in Wien. Wir haben es hier gut getroffen und können uns richtig gut vorbereiten“, erklärte der Deutsche.
