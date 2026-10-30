Polizei rüstet sich für Gruselnacht

Klare Ausgehzeiten

Besonderes Augenmerk liegt in der Halloween-Nacht auf dem Kinder- und Jugendgesetz. Ist keine Aufsichtsperson dabei, ist Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr der Aufenthalt im Freien lediglich zwischen 5 Uhr und 23 Uhr gestattet. Jugendliche von 14 bis unter 16 Jahren dürfen bis 1 Uhr nachts unterwegs sein. Ab dem 16. Geburtstag gibt es keine gesetzlichen Begrenzungen mehr.