Von „Dötiga“ und „Doiga“

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt das Eigenschaftswort „dötig“.
Döt oder dört bedeutet dort, so wie das alemannische do auf Hochdeutsch hier meint. Daher ist dötig in unserer Mundart das gedankliche Gegenstück zu doig (hiesig) und meint als Eigenschaftswort: dortig, von dort/da kommend.
Während die Vokabel frönd (fremd) in Voradelberg etwas bezeichnet, das schlichtweg nicht-alemannisch ist und/oder von außen zu uns kommt (woher genau, ist zweitrangig), muss der Ursprung von allem dötig Genannten zuerst genauer spezifiziert werden, damit die Verwendung dieses Eigenschaftswortes Sinn macht („Was wit du kofa, a chinesisches Auto? Dia dötiga Kärra kascht vergessa!“).
Während beim alemannischen frönd (fremd) immer ein wenig Misstrauen, wenn nicht sogar unterdrückte Angst vor dem Fremden mitschwingt (vermutlich, weil man dessen Herkunft eben nicht kennt, nicht kennen will oder absichtlich nicht genauer lokalisiert), so klingt dörtig für Voradelberger Ohren vollkommen neutral.
Das mag damit zusammenhängen, dass der Alemanne bei der Unterscheidung von dörtig und doig voraussetzt, dass jeder von beiden seinen angestammten Platz kennt, die Dötiga genau wie die Doiga (die Dortigen wie die Hiesigen), sodass beide einander nicht in die Quere kommen – es sei denn als Besucher im jeweils anderen Land, die nach einer Weile jedoch wieder in die eigene Heimat abziehen und anschließend dort bleiben. Denn schließlich gehören die Dötiga nach döt und die Doiga nach do!
