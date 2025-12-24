Von „Dötiga“ und „Doiga“

Das mag damit zusammenhängen, dass der Alemanne bei der Unterscheidung von dörtig und doig voraussetzt, dass jeder von beiden seinen angestammten Platz kennt, die Dötiga genau wie die Doiga (die Dortigen wie die Hiesigen), sodass beide einander nicht in die Quere kommen – es sei denn als Besucher im jeweils anderen Land, die nach einer Weile jedoch wieder in die eigene Heimat abziehen und anschließend dort bleiben. Denn schließlich gehören die Dötiga nach döt und die Doiga nach do!