Agrargemeinschaften reagieren mit neuem Verband

Nach ersten Vereinbarungen im Frühjahr wurde die Organisation Ende Oktober in Nenzing offiziell gegründet. Zum Obmann wählte der Ausschuss Johannes Maier von der Agrargemeinschaft Nenzing, sein Stellvertreter ist Achim Dünser (Agrargemeinschaft Stallehr). Grund für den Zusammenschluss sind veränderte Rahmenbedingungen in der Forstwirt- und Alpwirtschaft. Zunehmende Vorgaben im Naturschutz sowie neue rechtliche Bestimmungen stellen die Gemeinschaften vor organisatorische Aufgaben. „Neue Verordnungen und gesetzliche Regelungen betreffen uns alle – unabhängig von der Größe und den Ressourcen der einzelnen Agrargemeinschaften“, begründet Verbandsobmann Johannes Maier den Schritt. Mit dem Verband wolle man den Austausch untereinander verbessern und mit einer Stimme gegenüber Politik und Behörden auftreten.