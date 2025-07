Last Minute an den Strand für unter 100 Euro

Eine aktuelle Umfrage eines großen heimischen Reiseportals zeigt, dass rund ein Viertel der befragten Urlauber in diesem Jahr weniger als vier Wochen vor der Abreise buchen will – Tendenz steigend. Und ein Blick auf die Preise zeigt: Wer spontan verreisen will, hat tatsächlich gar keinen schlechten Zeitpunkt für eine Buchung erwischt. Denn durch Restplatzkontingente und kurzfristige Flugverfügbarkeiten gibt es Urlaubsziele, die im August überraschend günstig zu bereisen sind. Krone+ hat für Sie Flüge, Hotelzimmer an traumhaften Stränden und Last Minute-Tipps für Heimaturlaub in Österreich zusammengestellt.