Wohnbau-Flaute treibt die Mietpreise in die Höhe

Denn laut Strauss sei bei den Mietpreisen keine Entspannung in Sicht, weil nach wie vor zu wenige Wohnungen gebaut würden. Das knappe Angebot heize die bereits hohen Mieten zusätzlich an. „Für 2025 werden in Österreich nur 24.600 Einheiten fertiggestellt – das ist um 32 Prozent weniger als im Vorjahr“, bedauert Strauss. Zumindest im gemeinnützigen Bau gebe es „eine leichte Aufwärtsbewegung“.