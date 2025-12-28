Demos endeten in Blutbad: Tote und Verletzte

Die Proteste von Angehörigen der Minderheit der Alawiten, zu denen auch Assad gehört, seien eine Reaktion auf einen Aufruf des prominenten alawitischen Führers Ghasal Ghasal gewesen, das Recht auf Selbstbestimmung einzufordern, fügte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London, die sich bei ihren Berichten auf ein weitverzweigtes Netzwerk von Informanten in Syrien bezieht, hinzu. Die Menschen seien während „massiver Demonstrationen“ von Regierungsanhängern und Sicherheitskräften angegriffen worden.

Haben Assad-Anhänger provoziert?

Unterdessen beschuldigte ein hochrangiger Sicherheitsbeamter Anhänger von Assad, während der Proteste in Latakia Sicherheitskräfte angegriffen zu haben. Der Chef der Sicherheitskräfte in Latakia, Brigadegeneral Abdel-Asis al-Ahmad, sagte laut Sana, dass mehrere Sicherheitskräfte verletzt und Polizeifahrzeuge beschädigt worden seien.