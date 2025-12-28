Österreichs WM-Gegner bei Afrika-Cup weiter stark

Burkina Faso nahe dran am Ausgleich

Mahrez schickte den Goalie beim Strafstoß in die falsche Ecke. Zuvor war Rayan Ait Nouri von Ismahila Ouedraogo gefoult worden. Für den Stürmer von Al-Ahli in Saudi-Arabien war es der neunte Treffer auf Afrika-Cup-Ebene. Noch vor der Pause hatte Algerien bei einem Stangenkopfball von Pierre Kabore Glück, danach war es auch Tormann Luca Zidane, der sein Team mit starken Paraden vor dem Ausgleich bewahrte. Dadurch dürfen die Algerier nach zwei missglückten Anläufen wieder einmal Afrika-Cup-Achtelfinalluft schnuppern. Negativ ist für sie, dass Außenverteidiger Jaouen Hadjam früh verletzt ausschied.